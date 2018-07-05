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Чувашские приставы взыскали с «Промтрактора» 15 миллионов рублей из долга в 2 миллиарда

17:50, 05.07.2018
Чувашские приставы взыскали с «Промтрактора» 15 миллионов рублей из долга в 2 миллиарда
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приставы Чувашии отчитались о взыскании с ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Промтрактор») 15 млн рублей. Размер долга предприятия перед государством и контрагентами оценивается в 2 млрд рублей.

Взыскать деньги удалось благодаря аресту имущества «Промтрактора», говорится в сообщении УФССП по Чувашии.

Приставы продали одно из арестованных зданий. Деньги будут направлены в доход государства, отмечают в УФССП.

Напомним, что недавно «Промтрактор» возглавил врио гендиректора Игорь Шпак. Само предприятие и весь концерн «Тракторные заводы», в который входит предприятие, испытывают серьезные проблемы.

ПромышленностьМашиностроение
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