Чувашские приставы взыскали с «Промтрактора» 15 миллионов рублей из долга в 2 миллиарда

Приставы Чувашии отчитались о взыскании с ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» («Промтрактор») 15 млн рублей. Размер долга предприятия перед государством и контрагентами оценивается в 2 млрд рублей.

Взыскать деньги удалось благодаря аресту имущества «Промтрактора», говорится в сообщении УФССП по Чувашии.

Приставы продали одно из арестованных зданий. Деньги будут направлены в доход государства, отмечают в УФССП.

Напомним, что недавно «Промтрактор» возглавил врио гендиректора Игорь Шпак. Само предприятие и весь концерн «Тракторные заводы», в который входит предприятие, испытывают серьезные проблемы.