Захарова призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.

«Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами и прекратить чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании», — приводит слова Захаровой РТ.



Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. По данным правоохранительных органов, они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали.