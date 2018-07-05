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Захарова призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами

16:54, 05.07.2018
Захарова призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами
Фото: en.wikipedia.org / Никита Кочук

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.

«Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами и прекратить чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании», — приводит слова Захаровой РТ.

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. По данным правоохранительных органов, они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали.

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