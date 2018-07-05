Захарова призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.
«Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами и прекратить чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании», — приводит слова Захаровой РТ.
Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. По данным правоохранительных органов, они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым