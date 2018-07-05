В Башкирии суд приговорил к ограничению свободы медсестру, поставившую ребенку клизму с нашатырным спиртом

В Ишимбайском районе Башкирии суд признал виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности медсестру местной горбольницы.

Она приговорена к 2 годам ограничения свободы из-за поставленной трехлетнему ребенку клизмы с нашатырным спиртом, передает пресс-служба прокуратуры РБ.

Напомним, что в июне прошлого года медсестра перепутала флаконы с лекарствами и ввела ребенку нашатырный спирт. В результате он получил химический ожог кишечника.

Ребенка пришлось срочно перевезти в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Медсестра полностью признала вину.