В Башкирии суд рассмотрит дело медсестры, поставившей 3-летнему ребенку клизму с нашатырным спиртом

В Башкирии прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшей медсестры горбольницы Ишимбая. Она поставила трехлетнему ребенку клизму с нашатырным спиртом.

Медработница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в июне прошлого года медсестра перепутала флаконы с лекарствами и ввела ребенку нашатырный спирт. В результате мальчик получил химический ожог кишечника.

После этого ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему была проведена сложная операция.

После проверки прокуратуры 5 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности.

Отмечается, что она полностью признала вину.