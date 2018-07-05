В Турции отменят режим чрезвычайного положения спустя два года после попытки переворота

Режим чрезвычайного положения в Турции, введенный после попытки путча в июле 2016 года, закончится в этом месяце. Об этом сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым.



«В понедельник (9 июля) будет объявлен состав нового правительства, и таким образом режим ЧП завершится», — цитирует Йылдырыма Anadolu.



Напомним, режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, после неудачной попытки государственного переворота. Тогда во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек и еще более 50 тыс. человек были арестованы. Впоследствии режим чрезвычайного положения много раз продлевался на три месяца.