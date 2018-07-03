Отели Казани, Москвы и Санкт-Петербурга начали снижать цены из-за недозагрузки во время ЧМ-2018

Отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани не получили желаемой загрузки во время ЧМ-2018, поэтому некоторые из них стали снижать цены. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом стоимость размещения в основных туристических городах России сейчас на 40% выше, чем годом ранее. В ассоциации считают, что цены на размещение в популярных у туристов городах после ЧМ-2018 вернутся к уровню низкого сезона, передает «Интерфакс».

Снижение стоимости проживания, как считают специалисты, произойдет еще до окончания мундиаля, так как болельщики будут уезжать из России после «вылета» сборных из турнира.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в Казани 16 гостиниц завышают цены во время ЧМ-2018.