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Отели Казани, Москвы и Санкт-Петербурга начали снижать цены из-за недозагрузки во время ЧМ-2018

15:15, 03.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Отели Казани, Москвы и Санкт-Петербурга начали снижать цены из-за недозагрузки во время ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани не получили желаемой загрузки во время ЧМ-2018, поэтому некоторые из них стали снижать цены. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом стоимость размещения в основных туристических городах России сейчас на 40% выше, чем годом ранее. В ассоциации считают, что цены на размещение в популярных у туристов городах после ЧМ-2018 вернутся к уровню низкого сезона, передает «Интерфакс».

Снижение стоимости проживания, как считают специалисты, произойдет еще до окончания мундиаля, так как болельщики будут уезжать из России после «вылета» сборных из турнира.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в Казани 16 гостиниц завышают цены во время ЧМ-2018.

БизнесУслуги Татарстан
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