Станислав Черчесов будет защищать ворота «Балтики»

Новичком калининградской «Балтики» стал 23-летний вратарь Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Черчесов-младший является воспитанником австрийского футбола — занимался в футбольных школах Инсбрука. Контракт с голкипером заключен на два года.

Профессиональную карьеру начал в 2012 году. Выступал в Австрии за «Ваккер-2» (2012—2013), в России играл за молодежные команды «Амкара» (2013—2014) и московского «Динамо» (2014—2017), а также за новороссийский «Черноморец» (2017—2018).



Сборная России под руководством Черчесова-старшего готовится к четвертьфиналу ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Встреча пройдет в Сочи 7 июля.

