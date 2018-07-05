Госдума РФ приняла закон о создании Фонда развития

Сегодня Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о создании Фонда развития. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте законодательного органа.

Согласно документу, для финансирования фонда до 2024 года будет выделено до 3,5 трлн руб. Предполагается, что средства направят на национальные проекты и программы в сфере демографии, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, цифровой экономики и поддержки занятости.



В случае, если средства, которые будут выделены на год, не израсходуют, они перейдут на следующий год.

Также в документе содержится положение о поддержке регионов в связи со снижением акцизов на топливо. Предполагается, что будет увеличена доля доходов, которая будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ.

Ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд. РФПИ планирует привлечь в совместные проекты более 7 трлн рублей.