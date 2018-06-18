РФПИ планирует привлечь более 7 трлн рублей в инфраструктурный инвестфонд

РФПИ сможет привлечь от партнеров более 7 трлн руб. в инфраструктурный инвестфонд. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«На 3 триллиона рублей, которые планируется инвестировать через Фонд развития, о котором Антон Германович (Силуанов) говорил, мы считаем, что мы сможем привлечь более 7 триллионов рублей от наших партнеров, соинвесторов, для того чтобы они инвестировали и в инфраструктуру, и в технологии», — приводит слова Дмитриева пресс-служба Кремля.



По его словам, эти инвестиции позволят увеличить ВВП России на 2% в год.



Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд.