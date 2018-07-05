«Ак Барс» Банк запускает программу лояльности для держателей карт Visa

«Ак Барс» Банк первым в России объявляет о запуске мотивационного сервиса для клиентов — держателей карт VISA. Новый сервис позволяет клиентам выбрать программу поощрения одной из крупнейших федеральных сетей партнеров и привязать ее к своей карте для получения бонусных баллов этой программы за безналичные покупки.

В зависимости от выбора можно копить баллы компаний «S7 Airlines», «Перекресток», «Аптека 36,6», «Горздрав», «Альфастрахование» и соцсети «Одноклассники». Пользователь может по желанию менять сеть, но не чаще одного раза в месяц. Программа лояльности подключается дистанционно, без перевыпуска карты и посещения отделения банка. В акции участвуют карты категории Visa Classic, Visa Unembossed, Visa Gold и Visa Platinum (за исключением карт Evolution) без встроенного кешбэка. В дальнейшем сервис будет доступен и держателям других карт банка.

«Мы реализовали программу лояльности нового поколения, которая дает клиенту возможность самому выбирать наиболее интересные для него бонусы, и обеспечили возможность их получения. Для этого держатель карты должен «в два клика» зарегистрироваться на сайте программы лояльности банка и привязать к своей карте выбранную программу поощрения партнера. Со следующего дня за безналичные покупки по своей карте он начнет накапливать бонусы выбранного партнера: например, мили S7, баллы «Клуба Перекресток, «ОК-и» в Одноклассниках и так далее. Бонусы зачисляются на счет участников программ по итогам календарного месяца», — комментирует руководитель направления по развитию лояльности «Ак Барс» Банка Ринат Шакирзянов.

Узнать более подробную информацию и зарегистрировать свою карту Visa в программе лояльности можно на сайте .

ПАО «АК БАРС» БАНК

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