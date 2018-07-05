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Аэропорт Ижевска пообещал скорые рейсы «Аэрофлота» в столицу Удмуртии

12:03, 05.07.2018
Аэропорт Ижевска пообещал скорые рейсы «Аэрофлота» в столицу Удмуртии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аэропорт Ижевска сообщил о скором завершении всех подготовительных работ к приему самолетов типа RRJ-95B. Как только это произойдет, «Аэрофлот» сможет запустить в столицу Удмуртии свои рейсы.

Сейчас персонал аэропорта проходит обучение по обслуживанию самолетов такого типа, сообщила компания «Ижавиа» на официальной странице в Facebook.

Ранее авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы во Внуково. Гендиректор перевозчика объяснил решение нерентабельностью.

БизнесТранспорт Удмуртия
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