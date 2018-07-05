В Думу направили 2,5 миллиона подписей против пенсионной реформы

Фракция «Справедливая Россия» направила в приемную Госдумы 2,5 млн подписей против повышения пенсионного возраста. Подписи собрала Конфедерация труда России.



«Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями», — приводят «Ведомости» слова лидера партии Сергея Миронова.

По его словам, справороссы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе.

Отмечается, что партия предложила свой законопроект, который предусматривает отказ от повышения пенсионного возраста минимум до 2030 года, ликвидацию действующей схемы уплаты страховых взносов и балльной системы, а также самого Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что Кремль создал штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы.