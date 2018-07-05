Кремль создал штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе.



Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, передают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит.

По словам другого источника, штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа администрации по теме пенсионной реформы.

«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», — рассказал один из экспертов.

Один из источников отметил, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.

Ранее сообщалось, что электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на фоне пенсионной реформы.