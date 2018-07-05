Кремль создал штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы
В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе.
Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, передают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит.
По словам другого источника, штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа администрации по теме пенсионной реформы.
«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», — рассказал один из экспертов.
Один из источников отметил, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.
Ранее сообщалось, что электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на фоне пенсионной реформы.ОбществоВласть
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