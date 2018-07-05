Путин присвоил Кириенко и Борисову звания Героев России — СМИ

Президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову звания Героев России.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, высшего звания в РФ они удостоены за достижения оборонного сектора, о которых в том числе президент рассказывал во время послания Федеральному собранию 1 марта.

Звание присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Звание присваивается президентом. Герою РФ также вручаются медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении звания. По отдельному указу на родине Героя России устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.

