Оренбуржцы задолжали коммунальщикам более 3 млрд рублей

Общая сумма задолженности оренбуржцев за жилищно-коммунальные услуги составила 3,2 млрд рублей, из которых 2 млрд — просроченный долг. Такие цифры огласил региональный Минстрой.

Данные приводятся на начало июня 2018 года. Доля задолженности населения в общей дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций составляет порядка 70%.

В отношении неплательщиков услуг ведется работа по взысканию долгов за жилищные и коммунальные услуги. Так, в 2017 году организациями коммунального комплекса направлены в судебные органы около 14 тысяч исков на взыскание долга с неплательщиков коммунальных услуг на сумму 428,5 млн руб. Уже взыскано более 250 млн рублей.

Стоит отметить, что ежемесячное начисление платежей населению за ЖКУ в среднем по области составляет 2,8 млрд рублей.

Напомним, в Саратове коммунальщики задолжали за газ более 250 млн рублей.