Оренбуржцы задолжали коммунальщикам более 3 млрд рублей
Общая сумма задолженности оренбуржцев за жилищно-коммунальные услуги составила 3,2 млрд рублей, из которых 2 млрд — просроченный долг. Такие цифры огласил региональный Минстрой.
Данные приводятся на начало июня 2018 года. Доля задолженности населения в общей дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций составляет порядка 70%.
В отношении неплательщиков услуг ведется работа по взысканию долгов за жилищные и коммунальные услуги. Так, в 2017 году организациями коммунального комплекса направлены в судебные органы около 14 тысяч исков на взыскание долга с неплательщиков коммунальных услуг на сумму 428,5 млн руб. Уже взыскано более 250 млн рублей.
Стоит отметить, что ежемесячное начисление платежей населению за ЖКУ в среднем по области составляет 2,8 млрд рублей.
Напомним, в Саратове коммунальщики задолжали за газ более 250 млн рублей.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым