Производители лекарств предупредили о росте цен из-за требований ФСБ

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. По их мнению, новое требование может вызвать рост цен.



С 1 февраля 2017 года в России проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штриховым кодом, который станет обязательным с 2020 года. Но весной 2018 года правительство России предложило добавить в систему маркировки криптозащиту, сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Отмечается, что код для каждой пачки лекарств будет генерировать не производитель, а программное обеспечение, поставляемое Центром развития перспективных технологий (принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого).

По мнению производителей, это грозит отечественной фармацевтике изоляцией и может привести к значительному росту цен на лекарства из-за допрасходов.

Решение о распространении криптографии для маркировку лекарств — требование ФСБ. По его словам, спецслужбы считают, что «отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар».

Накануне Минпромторг предложил ограничить количество аптек для повышения качества обслуживания при продаже лекарств в рамках конкуренции аптечных сетей.