В Пермском крае троих депутатов лишили мандатов

Трое депутатов Нововознесенского сельского поселения Очерского района Пермского края не предоставили сведения об имуществе и доходах, которыми владеют их супруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В рамках проверки было установлено, что народные избранники также не представили сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. А двое из трех депутатов не отчитались даже за 2016 год.

Прокурор потребовал от совета депутатов Нововознесенского сельского поселения решить вопрос о прекращении полномочий депутатов, которые не исполняют возложенные на них обязанности. Впоследствии трех депутатов лишили мандатов.

Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.