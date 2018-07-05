В Пермском крае троих депутатов лишили мандатов
Трое депутатов Нововознесенского сельского поселения Очерского района Пермского края не предоставили сведения об имуществе и доходах, которыми владеют их супруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В рамках проверки было установлено, что народные избранники также не представили сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. А двое из трех депутатов не отчитались даже за 2016 год.
Прокурор потребовал от совета депутатов Нововознесенского сельского поселения решить вопрос о прекращении полномочий депутатов, которые не исполняют возложенные на них обязанности. Впоследствии трех депутатов лишили мандатов.
Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.ОбществоВласть
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