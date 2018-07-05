ФК «Уфа» завершает сбор в Леоланге игрой против малоизвестного немецкого клуба

ФК «Уфа» завершает второй учебно-тренировочный сбор в Леоланге (Австрия). 5 июля команда Сергея Томарова сыграет последний контрольный поединок на этом сборе.

Вместо ранее заявленной «Баварии-2» соперником уфимцев станет клуб третьей немецкой лиги «Юрдинген-05». Матч «Уфы» с немецкой командой начнется в 19.00 по уфимскому времени (17.00 мск).

Накануне уфимцы крупно проиграли чемпиону Австрийской Бундеслиги — «Ред Булл Зальцбург» — 0:3.

Помимо этого матча на сборах в Леоланге «Уфа» сыграла с софийским ЦСКА — поражение 1:2 и румынской «Университатей» — победа со счетом 3:2.