Суд возвратил нацпарку Татарстана четыре участка земли, принадлежащих близкой к ТФБ корпорации

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил еще один иск ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» и признал недействительными договоры купли-продажи на четыре земельных участка.



Решение суда от 4 июля в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, сообщает ИА Regnum.

Парк с 2017 года пытается вернуть из частных рук на баланс государства большой земельный массив, который был потерян в 2011 году после торгов, проведенных администрацией Елабужского района республики.

Покупателем стало АО «Земельная корпорация «Лидер», близкое к экс-председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину.

По мнению администрации нацпарка, участки перешли коммерческой структуре с нарушением закона и районные власти не имели права выставлять их на торги, а потом заключать договоры купли-продажи.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тукаевского района выявила 48 новых случаев незаконно выделенных земель.