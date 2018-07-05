Wikipedia не работает на пяти языках в знак протеста против директивы ЕС
Онлайн-энциклопедия Wikipedia приостановила работу в знак протеста против директивы Евросоюза по защите авторского права в интернете.
Сайт не работает на пяти языках — итальянском, испанском, латышском, польском и эстонском.
Голосование по документу, ужесточающему охрану авторского права и повышающему требования к обороту информации в интернете, состоится на заседании Европарламента 5 июля, сообщает «Коммерсант».
Русскоязычная Wikipedia обсуждает возможность поддержать коллег с помощью баннера.ОбществоВласть
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