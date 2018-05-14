Выручка «Казанькомпрессормаша» в I квартале 2018 года сократилась до 1 млрд рублей

Выручка «Казанькомпрессормаша» по итогам I квартала 2018 года сократилась до 1,046 млрд рублей, годом ранее она составляла 2,9 млрд рублей. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.

Чистая прибыль (убыток) составила 105,5 млн рублей со знаком минус. По итогам января—марта 2017 года этот показатель равнялся 442 млн рублей.

Прочие доходы составили 21,9 млн рублей, что на 2,5 млн рублей больше, чем за тот же отчетный период 2017 года. Прочие расходы снизились с 89 до 87,3 млн рублей со знаком минус.

Ранее «Казанькомпрессормаш» продлил срок кредитной линии на 1 млрд рублей в «Райффайзенбанке» до 2022 года.