Застройщика обязали вернуть мэрии Уфы 10 га земли

Арбитраж обязал ООО «Служба заказчика» вернуть мэрии Уфы 10 га земли, полученные незаконно. Стоимость участка оценили в 40 млн рублей.

Компания получила участок в микрорайоне Дема в качестве компенсации затрат, понесенных организацией на завершение строительства проблемных домов, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

«Однако действия муниципалитета были незаконными, так как он не обладал правом предоставлять землю в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

Земля возвращена. После первого решения суда застройщик обратился в апелляционную инстанцию, однако там также было вынесено решение о незаконности передачи земли.