Минкомсвязи внесло в правительство первый вариант нацпрограммы по цифровой экономике

Минкомсвязи внесла в правительство предварительный вариант национальной программы по развитию цифровой экономики России.

«Внесена первая такая предварительная версия, — цитирует главу министерства Константина Носкова ТАСС. — В течение лета — начала осени программа будет дорабатываться, перерабатываться. Идут дискуссии в рамках бюджетного процесса, с учетом этого тоже будут происходить корректировки».

Ранее в Минпромторге заявили, что российские промышленные предприятия пока не готовы к новым технологическим реалиям.