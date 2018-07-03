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Российские предприятия не готовы к цифровизации — Минпромторг

09:30, 03.07.2018

Российские промышленные предприятия пока не готовы к новым технологическим реалиям — цифровизации и работе на принципах индустриального интернета. Такие данные приводят исследования компании «Цифра» и Минпромторга.

Затраты 55% промышленных предприятий России на цифровизацию и развитие ИТ-инфраструктуры не превышают 1% от их бюджета, передает РБК.

Отмечается, что только у 6% предприятий затраты составляют более 5% бюджета. В западной промышленной практике этот показатель также редко превышает 5%.

Для исследования в начале 2018 года были опрошены 200 средних и крупных производств, большая часть которых занимается станкостроением и тяжелым машиностроением.

Ранее Верхняя палата РФ утвердила членом совета по развитию цифровой экономики президента РТ Рустама Минниханова.

ПромышленностьТехнологии
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