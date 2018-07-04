Наиболее высокие зарплаты в Башкирии у нефтяников, строителей и рабочих

В первом полугодии самые высокие предложения по зарплате в Башкирии касались специалистов в сфере добычи сырья. Аналитики подсчитали, что в среднем их приглашали на должности с зарплатой в 70 тысяч рублей.

Вторыми в рейтинге стали строители с зарплатой в 48 тысяч рублей, сообщила пресс-служба HeadHunter. Замыкает тройку «рабочий персонал», средняя зарплата которого оценивается в 46 тысяч рублей.

При этом в целом по Башкирии средняя зарплата составила 42 тысячи рублей. В Уфе этот показатель достиг отметки в 36 тысяч, в Салавате — 33 тысячи, в Стерлитамаке — только 29 тысяч.