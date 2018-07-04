Уфимский лучник Черемискин стал победителем первенства Европы

В Греции завершилось первенство Европы по стрельбе из лука. Чемпионскую медаль получил башкирский спортсмен, сообщает Министерство молодежной политики и спорта РБ.

Участниками соревнований стали более трехсот спортсменов из 40 стран Европы. В составе сборной команды России выступили 24 лучника, в том числе воспитанник башкирского спорта уфимец Станислав Черемискин.

Сборная России в командном турнире в составе Станислава Черемискина, Дамби Дамшаева и Сандана Намсараева завоевала золото в младшей возрастной группе среди юношей в «Классическом луке», победив в финале сборную Турции.

В общекомандном зачете российская команда стала четвертой, завоевав семь медалей (по три золотые и бронзовые и одну серебряную).

