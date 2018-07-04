Евстифеев поручил организовать освещение на лыжной трассе базы «Корта»

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил уже в этом году установить освещение на лыжной трассе тренировочной базы «Корта». Он также решил приспособить трассу для любителей роликов и велосипедов.

Покрытие трассы планируется обновить. Евстифеев рассказал, что работы могут протекать по трем сценариям.

«Один совсем оптимистичный: все сделать в этом году. Второй не совсем оптимистичный: половину работ сделать сейчас, вторую половину — в следующем году. Третий — еще менее оптимистичный: все работы произвести в 2019 году, при этом все необходимые средства включить в бюджет будущего года», — приводит слова главы республики «Медиапоток».

Отмечается, что реконструировать планируется не только лыжероллерную трассу, но и другие объекты тренировочной базы.