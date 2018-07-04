В российских министерствах появятся замминистры по цифровому развитию

В ключевых российских министерствах появятся отдельные должности заместителя министра по цифровому развитию. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

По его словам, решение о введении в министерствах новых должностей уже принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Носков также уточнил, что сейчас решение «находится в стадии реализации». Работа в этом направлении усилилась после подключения к ней профильного вице-премьера Максима Акимова, добавил он.

Ранее стало известно, что в Минцифразвития впервые появится куратор электронной коммерции. Им может стать директор по международным проектам Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов.