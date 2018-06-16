В Минцифразе впервые появится куратор электронной коммерции

В зону ответственности Министерства цифрового развития, созданного на базе Минкомсвязи, может попасть новое направление — электронная коммерция.

На должность, курирующего эту сферу, могут назначить директора по международным проектам Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаила Мамонова, передает РБК.



Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главы министерства цифрового развития и связи являлся руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Константин Носков.