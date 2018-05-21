Купальный сезон на пляжах Казани стартует 1 июня

В Казани 1 июня на четырех муниципальных пляжах Казани — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское» стартует новый купальный сезон. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Кроме того, для казанцев будут организованы три места отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и озера в Парке Победы. На всех муниципальных пляжах и местах отдыха у воды ежедневно с 9.00 до 20.00 часов будут дежурить четыре спасателя и медработник.

До 1 июня силами Управления гражданской защиты проведет водолазное обследование и очистку дна пляжей, а также лабораторное изучение анализов воды и песка. Помимо этого планируется установить необходимые указатели, обеспечить подвод воды, наличие душевых кабин и ликвидировать несанкционированные навалы мусора на пляжах и прилегающей территории.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани во время купального сезона можно посещать четыре пляжа — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское».