«Калашников» включит в оборонный холдинг производство роботов и беспилотников

Концерн «Калашников» планирует до 2025 года создать многопрофильный оборонный холдинг. Он займется производством роботов, беспилотников и другой продукции.

Согласно годовому отчету концерна, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, одним из основных направлений также станет «линейка продуктов на базе нейросетей».

Кроме того, в «Калашникове» рассчитывают развивать направления гражданского оружия, мототехники и судостроения.

Напомним, что концерн уже консолидирует судостроительные активы, стараясь замкнуть на себя весь цикл производства кораблей и катеров. В середине июня «Калашников» завершил сделку по приобретению 60% акций группы КМЗ. Теперь концерн получил контроль над Кингисеппским машиностроительным заводом (КМЗ) и «Дизельзипсервисом».