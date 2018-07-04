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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение экс-начальнику ГИСУ Татарстана

11:05, 04.07.2018
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение экс-начальнику ГИСУ Татарстана
Фото: Реальное время

Экс-начальник Главного инвестиционно-строительного управления РТ Рашид Нуруллин пошел под суд по делу о превышении должностных полномочий с ущербом для бюджета в 216 млн рублей. Обвинение ему утверждал заместитель Генерального прокурора РФ, подсудимый с ним категорически не согласен.

Дело расследовалось в подразделении Главного следственного управления Следкома РФ. По версии силовиков, Нуруллин согласовал завышение объемов берегоукрепительных работ в Казани в период подготовке к Универсиаде-2013, деньги получило ПСО «Казань».

Подробности — в материале «Реального времени».

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