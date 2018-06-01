Прокуратура опротестовала ввод в эксплуатацию челнинского «Колеса обозрения»

В Набережных Челнах прокуратура направила протесты главе исполкома города, требуя отмены разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения» в местном парке.

По данным прокуратуры, 12.01.2016 муниципальному казенному предприятию «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (далее — МКП «ДИАС») было выдано разрешение на строительство аттракциона «Колесо обозрения». Однако согласно Правилам землепользования и застройки города, действовавшими на тот момент, на земельном участке с кадастровым номером 16:52:060104:30 не допускалось появление таких объектов. Кроме того, установлено, что 12.07.2005 постановлением главы администрации города Набережные Челны №2291 утвержден проект планировки территории общегородского центра, где вместо аттракциона должно было располагаться кафе.



В прокуратуре считают, что выдача разрешения на строительство «Колеса» должностными лицами исполкома Челнов нарушила ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Более того, сделано это было за два месяца до утверждения градостроительного плана земельного участка, что в соответствии с тем же кодексом должно было стать основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Поскольку разрешение на строительство объекта было незаконным, то разрешение на его ввод также противоречит федеральному законодательству, полагают в прокуратуре.

Обернется ли протест приостановкой или полным запретом деятельности аттракциона пока неясно.

Ранее этот же аттракцион попал в уголовное дело с подачи депутата горсовета Сергея Яковлева, который сегодня был лишен полномочий.