Родственникам погибших в «Зимней вишне» выделят дополнительно 120 миллионов рублей

Члены Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) приняли проект закона, согласно которому родственникам погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» выплатят дополнительно 120 млн рублей.



Деньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет, передает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики Алексея Сергеева.

По его словам, счет, на который поступали средства, не закроют.

Отмечается, что для получения выплат родственникам погибших до 1 января 2019 года нужно будет обратиться с заявлением в соцзащиту.

Ранее сообщалось, что Красный Крест выплатил семьям погибших в «Зимней вишне» по одному миллиону рублей.