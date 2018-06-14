Красный Крест выплатил семьям погибших в «Зимней вишне» по одному миллиону рублей

Кемеровское региональное отделение РКК Российского Красного Креста отчиталось о выплатах семьям погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«По 1 150 000 рублей за каждого погибшего при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» уже перечислены их семьям (выплаты произведены в конце мая — начале июня). Для 14 представителей целевой группы приобретены путевки на санаторно-курортное лечение/летний отдых и оплачен проезд», — говорится в отчете.

Всего организация получила от физических и юридических лиц почти 162 млн рублей. Из них уже 68 млн рублей потратили на выплаты.

Ранее сообщалось, что выплаты от Красного Креста должны составить около 1,8 млн рублей на семью.