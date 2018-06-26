Россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Россияне будут освобождены от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации. Такие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В настоящее время россияне освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление паспорта, утраченного из-за ЧС.

Однако в таких случаях могут быть повреждены или утеряны другие документы, такие как свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта, водительские права, документы на транспорт и недвижимость. Пошлины за оформление этих документов составляют от 350 до 3,5 тыс. рублей, пишут «Известия».

«Эти документы по закону нужно восстанавливать за деньги, а люди и так находятся в трудной материальной ситуации», — отметил автор поправок, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 до 5 тыс. рублей.