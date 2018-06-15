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Назарбаев предложил Минниханову увеличить торговый оборот до 1 миллиарда долларов

11:21, 15.06.2018 2

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции поблагодарил его за сотрудничество с Россией и Татарстаном.

«Сегодня Казахстан — наш главный партнер», — передает корреспондент «Реального времени» слова Рустама Минниханова.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что у Казахстана очень теплые отношения с Россией, а с Татарстаном они самые близкие.

«Татарстан сегодня один из самых развитых, лучших регионов России», — сказал Назарбаев.

Он выразил желание увеличить торговый оборот между республиками до 1 млрд долларов. Казахстану интересно сотрудничество с Татарстаном в части сельского хозяйства, машиностроения, авиастроении, нефтепереработки.

Кроме того, Назарбаев заметил, что они готовы выделять специальные гранты для того, чтобы татарстанская молодежь училась в Казахстане. После беседы Назарбаева наградил Минниханова орденом дружбы первой степени.

В настоящее время торговый оборот между Татарстаном и США составляет 700 млн долларов. Ранее сообщалось, что президенту Казахстана присвоили звание почетного доктора КФУ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:45
    пока только наоборот казахстанская молодежь учится в татарстанских вузах
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  • Анонимно 11:52
    А причем тут торговый оборот между Татарстаном и США?
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