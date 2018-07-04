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Россия и Китай планируют создать совместную космическую станцию

06:30, 04.07.2018
Россия и Китай планируют создать совместную космическую станцию
Фото: pixabay.com

Делегация космической администрации Китая проведет с «Роскосмосом» переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции.

«Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ»,— передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, китайскую сторону интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

Кроме того, у Китая нет ряда критически важных технологий, и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Ранее сообщалось, что Россия достроит свой сегмент Международной космической станции (МКС) в 2022 году.

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