Россия достроит свой сегмент МКС к 2022 году — СМИ

Строительство российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет завершено в 2022 году.

«Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» планируется в 2019 году, узлового модуля «Причал» — в 2020 году, а вот запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) немного сместился — на 2022 год», — цитирует «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» после 2020 года.