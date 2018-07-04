Два человека отравились неизвестным веществом в Великобритании рядом с Солсбери

Два человека находятся без сознания из-за того, что подверглись воздействию неизвестного вещества в британском городе Эймсбери, расположенном в 10 км к северу от Солсбери.



«Полиция Уилтшира сегодня вечером объявила о крупном инциденте, они подозревают, что два человека могли быть подвергнуты воздействию неизвестного вещества в Эймсбери. Места, которые, как полагают пострадавшие посещали в период до того, как они заболели, будут оцеплены на ночь в районе Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности», — передает «РИА Новости» со ссылкой на британскую полицию.

По их данным, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. Уточняется, что оба находятся в критическом состоянии.

Напомним, 4 марта в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летнюю дочь. Ранее сообщалось, что полиция нашла двух подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей.