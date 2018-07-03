Великобритания нашла двух подозреваемых в покушении на Скрипалей – СМИ

Полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России, сообщает The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

«Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной», — добавил он.

По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как «большой прорыв» в деле.

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