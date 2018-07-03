Колумбия проиграла сборной Англии

Сборная Колумбии проиграла Англии в матче чемпионата мира по футболу в 2018 году. Игра завершилась со счетом 1:1 в основное время, однако в серии пенальти сильнее оказались англичане.

Автором гола в команде Колумбии стали Йерри Мина. В сборной Англии отличились забитыми в ворота соперника Харри Кейн и в Эрик Дайер (пенальти)

Ранее сборная Швеции переиграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани. «Реальное время» в специальном сюжете следит за ходом мундиаля.

