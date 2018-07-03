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Швеция с минимальным счетом обыграла Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

18:53, 03.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Матч проходил в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. Единственный гол во встрече забил Эмиль Форсберг на 66-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время защитник сборной Швейцарии Михаэль Ланг получил прямую красную карточку.

Сборная Швеции вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, где 7 июля в Самаре сыграет с победителем пары Англия — Колумбия.

Ранее официальный оракул ЧМ-2018 кот Ахилл спрогнозировал выход швейцарцев в четвертьфинал ЧМ-2018.

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