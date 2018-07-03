Швеция с минимальным счетом обыграла Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Матч проходил в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершился со счетом 1:0 в пользу шведской сборной. Единственный гол во встрече забил Эмиль Форсберг на 66-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время защитник сборной Швейцарии Михаэль Ланг получил прямую красную карточку.

Сборная Швеции вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, где 7 июля в Самаре сыграет с победителем пары Англия — Колумбия.



Ранее официальный оракул ЧМ-2018 кот Ахилл спрогнозировал выход швейцарцев в четвертьфинал ЧМ-2018.