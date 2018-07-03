Арбитраж Башкирии признал банкротом Стерлитамакский механический завод

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Стерлитамакский механический завод №1». Конкурсным управляющим назначен Михаил Замурагин.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры конкурсного производства назначено на 19 декабря этого года, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал предприятия составляет 20 тысяч рублей.