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Арбитраж Башкирии признал банкротом Стерлитамакский механический завод

18:12, 03.07.2018 1
Арбитраж Башкирии признал банкротом Стерлитамакский механический завод
Фото: google.ru/maps/скриншот

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Стерлитамакский механический завод №1». Конкурсным управляющим назначен Михаил Замурагин.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры конкурсного производства назначено на 19 декабря этого года, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал предприятия составляет 20 тысяч рублей.

ПромышленностьБизнес Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Уходят мужики - инженеры, токари, фрезеровщики... работу кто будет работать? Второй город Башкирии потерял еще один завод...
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