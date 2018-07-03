В Башкирии приставы закрыли загрязнявшее воздух предприятие

Судебные приставы принудительно закрыли цех ООО «Буздякский трубокомплекс» в Башкирии. Причиной стало загрязнение воздуха.

Во время первого выезда приставу не удалось попасть на территорию предприятия.

«Судебный пристав совершил очередной выезд по нахождению «вредного производства» совместно с сотрудниками специального отдела оперативного дежурства», — говорится в сообщении УФССП по РБ.

На этот раз у приставов получилось встретиться с директором. Был составлен акт о приостановке деятельности на 90 суток.

Теперь приставы будут регулярно проверять завод, чтобы он не возобновил работу до устранения всех нарушений.