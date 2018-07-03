В Башкирии приставы закрыли загрязнявшее воздух предприятие
Судебные приставы принудительно закрыли цех ООО «Буздякский трубокомплекс» в Башкирии. Причиной стало загрязнение воздуха.
Во время первого выезда приставу не удалось попасть на территорию предприятия.
«Судебный пристав совершил очередной выезд по нахождению «вредного производства» совместно с сотрудниками специального отдела оперативного дежурства», — говорится в сообщении УФССП по РБ.
На этот раз у приставов получилось встретиться с директором. Был составлен акт о приостановке деятельности на 90 суток.
Теперь приставы будут регулярно проверять завод, чтобы он не возобновил работу до устранения всех нарушений.Промышленность Башкортостан
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