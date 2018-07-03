Евгений Миннибаев остался председателем совета директоров «Роскомснаббанка»
Совет директоров уфимского «Роскомснаббанка» избрал председателя. Им вновь стал ректор Академии ВЭГУ Евгений Миннибаев.
В случае его отсутствия функции председателя будет исполнять Венера Риянова, следует из сообщения банка.
Напомним, что по итогам 2017 года убыток банка вырос в 6,2 раза и превысил 2 млрд рублей. Он связан с созданием дополнительных резервов.ЭкономикаБанки Башкортостан
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