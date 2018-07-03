Новости экономики

01:27 МСК
Новости раздела
Экономика

Евгений Миннибаев остался председателем совета директоров «Роскомснаббанка»

16:58, 03.07.2018

Совет директоров уфимского «Роскомснаббанка» избрал председателя. Им вновь стал ректор Академии ВЭГУ Евгений Миннибаев.

В случае его отсутствия функции председателя будет исполнять Венера Риянова, следует из сообщения банка.

Напомним, что по итогам 2017 года убыток банка вырос в 6,2 раза и превысил 2 млрд рублей. Он связан с созданием дополнительных резервов.

ЭкономикаБанки Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем