На казанском «Карьере» вновь начали брать плату за въезд

В Казани на озере Изумрудном («Карьер») вновь начали взимать плату за проезд к воде. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Снова сделали незаконный платный въезд на озеро Изумрудное («Карьер»). Неизвестные поставили цепочку и будку и берут деньги со всех въезжающих. Многие исправно платят», — говорится в сообщении паблика «Казань онлайн».

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани и Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Оперативный комментарий получить не удалось.

Напомним, что 29 июля 2016 года прокуратура признала незаконным взимание платы за въезд на озеро Изумрудное. Тогда полиция возбудила уголовное дело в отношении ООО «Артэс» по факту мошенничества. Компания более 10 лет брала по 100 рублей с машины за проезд к озеру. Однако поборы не прекратились даже после запрета от прокуратуры. После этого будку охраны все же снесли.