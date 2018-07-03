Президент Татарстана примет участие в заплыве на 1,5 километра вокруг Свияжска

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в заплыве на открытой воде SVIYAGA SWIM — 2018. Об этом рассказала пресс-атташе серии спортивных соревнований TIMERMAN Ольга Камардина.

По ее словам, президент РТ выйдет на дистанцию в 1,5 километра. Также в заплыве планируют поучаствовать бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и глава Зеленодольского района Александр Тыгин, передает ИА «Татар-информ».

Также в заплыве примут участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

SVIYAGA SWIM — 2018 состоится 7 июля, а участники первого старта начнут состязаться в 10.30. В рамках соревнований предусмотрено две дистанции: 3,5 и 1,5 км, которые пролегают вокруг острова-града Свияжск.

На текущий момент для участия в SVIYAGA SWIM — 2018 зарегистрировались более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 75 лет из Татарстана и других регионов России.

Напомним, что в мае президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в «Казанском марафоне — 2018». На нем он пробежал дистанцию в 3 километра.