Минниханов принял участие в «Казанском марафоне — 2018»

Фото: instagram / скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 20 мая, принял участие в «Казанском марафоне — 2018». Об этом в своем Instagram сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Канделаки и Минниханов преодолели дистанцию в 3 км.





Кроме того, дистанцию в 21 км преодолел председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что в центре Казани частично ограничат движение в связи с проведением «Казанского марафона — 2018».