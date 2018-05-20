Минниханов принял участие в «Казанском марафоне — 2018»
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 20 мая, принял участие в «Казанском марафоне — 2018». Об этом в своем Instagram сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Канделаки и Минниханов преодолели дистанцию в 3 км.
С участниками Казанского марафона.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 19 Май 2018 в 10:11 PDT
Кроме того, дистанцию в 21 км преодолел председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Ну вот, первые 21,2 км. Супер! #visittatarstan
Публикация от Сергей Иванов (@sergey_ivanov_vt) 20 Май 2018 в 2:25 PDT
Ранее сообщалось, что в центре Казани частично ограничат движение в связи с проведением «Казанского марафона — 2018».СпортОбществоВласть Татарстан
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