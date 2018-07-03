Новости общества

01:27 МСК
Новости раздела
Общество

Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков

15:58, 03.07.2018
Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Остров-град Свияжск во время проведения чемпионата мира посетили около 17 тысяч болельщиков. Об этом на пресс-конференции рассказала исполнительный директор фонда «Возрождения», заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Великий Болгар из-за более дальнего расположения посетили порядка 5 тысяч фанатов, рассказала спикер в ответ на вопрос «Реального времени».

Добавим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18—20 миллиардов рублей. Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мундиаль уже дал огромный толчок для развития туризма в регионе.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем