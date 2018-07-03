Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков

Остров-град Свияжск во время проведения чемпионата мира посетили около 17 тысяч болельщиков. Об этом на пресс-конференции рассказала исполнительный директор фонда «Возрождения», заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Великий Болгар из-за более дальнего расположения посетили порядка 5 тысяч фанатов, рассказала спикер в ответ на вопрос «Реального времени».

Добавим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18—20 миллиардов рублей. Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мундиаль уже дал огромный толчок для развития туризма в регионе.